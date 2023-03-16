Наука и технологии
09:20, 16 марта 2023
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PlayStation VR2 запустили в связке с компьютером

Пока в несколько ограниченном режиме

В отличие от Oculus Quest 2 и ряда других VR-шлемов, PlayStation VR2 позиционируется как устройство, работающее исключительно с игровой консолью PS5.

PlayStation VR2 запустили в связке с компьютером

Фото: Engadget

На деле же всё не совсем так. Так, YouTube-блогер «Tyriel Wood - VR Tech» продемонстрировал, что устройство можно подключить к компьютеру и использовать в качестве дополнительного монитора.

Для этого он использовал видеокарту с разъёмом USB Type-C и интерфейсом VirtualLink. Если же видеокарта не имеет такого разъёма, можно использовать специальный адаптер.

Вот что видит пользователь, подключив PS VR2 к ПК

Вот что видит пользователь, подключив PS VR2 к ПК

YouTube / Tyriel Wood - VR Tech

Блогер успешно подключил гарнитуру PlayStation VR2 к видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti и гарнитура работала в режиме виртуального экрана в режиме Cinematic. Шлем работал с частотой обновления 120 Гц, а Windows распознала её микрофон и наушники.

Правда, стоит отметить, что функциональность устройства в Windows была ограничена. Например, виртуальный экран не следовал за движениями головы пользователя, а сама гарнитура отображала картинку с разрешением 1920 × 1080 пикселей вместо стандартных 2000 × 2040.

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