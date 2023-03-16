PlayStation VR2 запустили в связке с компьютером

На деле же всё не совсем так. Так, YouTube-блогер «Tyriel Wood - VR Tech» продемонстрировал, что устройство можно подключить к компьютеру и использовать в качестве дополнительного монитора.

Для этого он использовал видеокарту с разъёмом USB Type-C и интерфейсом VirtualLink. Если же видеокарта не имеет такого разъёма, можно использовать специальный адаптер.