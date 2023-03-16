PlayStation VR2 запустили в связке с компьютером

PlayStation VR2 запустили в связке с компьютеромПока в несколько ограниченном режиме
В отличие от Oculus Quest 2 и ряда других VR-шлемов, PlayStation VR2 позиционируется как устройство, работающее исключительно с игровой консолью PS5.
Фото: Engadget
На деле же всё не совсем так. Так, YouTube-блогер «Tyriel Wood - VR Tech» продемонстрировал, что устройство можно подключить к компьютеру и использовать в качестве дополнительного монитора.
Для этого он использовал видеокарту с разъёмом USB Type-C и интерфейсом VirtualLink. Если же видеокарта не имеет такого разъёма, можно использовать специальный адаптер.
Вот что видит пользователь, подключив PS VR2 к ПК
YouTube / Tyriel Wood - VR Tech
Блогер успешно подключил гарнитуру PlayStation VR2 к видеокарте NVIDIA RTX 2080 Ti и гарнитура работала в режиме виртуального экрана в режиме Cinematic. Шлем работал с частотой обновления 120 Гц, а Windows распознала её микрофон и наушники.
Правда, стоит отметить, что функциональность устройства в Windows была ограничена. Например, виртуальный экран не следовал за движениями головы пользователя, а сама гарнитура отображала картинку с разрешением 1920 × 1080 пикселей вместо стандартных 2000 × 2040.