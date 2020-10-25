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Плазму переболевших коронавирусом назвали бесполезной в лечении новых заболевших
Ученые установили это в ходе эксперимента
Нескольким ранее на плазму переболевших коронавирусной инфекции возлагали надежды. Предполагалось, что она может оказать положительное действие на выздоровление инфицированных COVID-19. Сейчас же в Британском медицинском журнале появились результаты исследования ученых, в рамках которого они назвали ее бесполезной в лечении новых заболевших.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие порядка 464 инфицированных коронавирусом пациентов из Индии. Так, 50% участникам была перелита плазма людей, победивших болезнь, тогда как остальные лечились без обычным способом.
В результате выяснилось, что плазма крови не повлияла на риск тяжелого течения коронавирусной инфекции или смерти. В то же время, представители национальной службы здравоохранения Великобритании отметили, что в этой работе была использована плазма с уровнем антител в 6-10 раз ниже, чем применяется в Британии.