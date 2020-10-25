Плазму переболевших коронавирусом назвали бесполезной в лечении новых заболевших

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие порядка 464 инфицированных коронавирусом пациентов из Индии. Так, 50% участникам была перелита плазма людей, победивших болезнь, тогда как остальные лечились без обычным способом.

В результате выяснилось, что плазма крови не повлияла на риск тяжелого течения коронавирусной инфекции или смерти. В то же время, представители национальной службы здравоохранения Великобритании отметили, что в этой работе была использована плазма с уровнем антител в 6-10 раз ниже, чем применяется в Британии.