Плохие бактерии в кишечнике стали причиной развития деменции

Ослабленный с возрастом гематоэнцефалический барьер у пожилых людей делает мозг более уязвимым для этих вредных веществ. Ученые надеются, что изучив механизм негативного воздействия бактерий на мозг, можно будет разработать новые лекарства для лечения деменции.

Также исследователи изучают, как пробиотики и полезные пищевые добавки помогают бороться с вредными бактериями и препятствуют проникновению их токсинов в мозг. По словам ученого-биотехнолога Ибрагима Джаведа, нездоровое питание — один из ключевых факторов, нарушающих баланс микрофлоры кишечника и повышающих риск деменции.

Исследования показывают, что вредные бактерии кишечника могут вызывать деменцию как в раннем возрасте, так и ускорять её развитие у людей, уже страдающих этим заболеванием.

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