Плохие новости для фанатов AirPods Pro — обновление отложили до 2026 года

Это противоречит предыдущим слухам, которые обещали AirPods Pro 3 уже в 2025 году с улучшенным шумоподавлением и новым датчиком сердечного ритма.

Ситуацию усугубил запуск AirPods 4 в прошлом году. Более доступная модель с активным шумоподавлением продается от $179, что снижает интерес к более дорогим Pro-версиям. Apple также продолжает развивать существующие AirPods Pro 2 через обновления.

Недавно наушники получили возможность работать в качестве медицинских слуховых аппаратов, корректируя потерю слуха легкой и средней степени.

Еще хуже дела у AirPods Max. Новая версия полноразмерных наушников может появиться не раньше 2027 года, что ставит их в еще более сложное положение на фоне конкурентов.