Низкое качество сна может говорить о наличии хронических болезней

В рамках работы ученые полагались на данные о более чем 30 000 взрослых в возрасте старше 45 лет. Исследователи изучили связь между возникновением мультиморбидности или наличии двух и более хронических болезней и плохим сном. Так, было установлено, что у мужчин, которые сообщали о недостатке сна, вероятность развития мультиморбидности увеличилась на 20 процентов. Тогда как недовольные сном участники в возрасте от 65 до 74 лет имели увеличение рисков развития мультиморбидности на 43%.

Более того, вредно для людей и чрезмерное количество сна. Для сравнения, у участниц, которые уделяли сну менее шести часов сна - шансы возникновения мультиморбидности вырастали на 16%, тогда как у тех, кто спал более восьми часов сна, данная вероятность увеличивалась на 44%.