Плотность спутников на орбите выросла: аппараты всё чаще уклоняются от аварий

По данным за 2019 год, лишь 0,2% спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, выполняли более десяти манёвров уклонения от столкновений в месяц. К 2025 году этот показатель вырос до 1,4% — в 7 раз, что затронуло около 340 спутников, которые тратят много времени и энергии на подобные манёвры. Общее количество спутников на низкой околоземной орбите увеличилось на 76%: с 13 700 в 2019 году до 24 185 к 2025 году. Отраслевые прогнозы предполагают, что к концу десятилетия число космических аппаратов достигнет 70 000.

Исследование основано на данных Космического командования США. Согласно данным, частые манёвры уклонения становятся всё более сложными и неэффективными. Различные операторы имеют разные пороговые значения для инициирования манёвров уклонения, причём SpaceX проявляет большую осторожность по сравнению с NASA. Частые манёвры могут негативно сказаться на работе спутников и даже увеличить риск столкновений из-за ошибок в отслеживании и изменений орбиты.