Плёс до Плёса: археологи обнаружили свидетельства существования поселения до основания крепости

Шуйская археологическая экспедиция обнаружила на двух раскопах в городе Плёс Ивановской области более 250 предметов XIII-XVI веков, в том числе подтверждающие существование там поселения до XIV века.

Впервые упоминание о Плесской крепости в письменных документах относится к 1410 году. Тогда московский князь Василий Дмитриевича — сын Дмитрия Донского — приказал построить там укрепление.

Найденные предметы XV века подтверждают, что на территории Соборной горы, где проводились раскопы, существовали оборонительные соединения, отмечает руководитель экспедиции Ольга Несмиян. Это шпоры, именные металлические железные накладки, наконечники стрел.

В то же время особое время среди находок занимают предметы XIV века: рыболовные грузила разных форм, крючки, универсальные ножи и специализированные, вероятно, для работы с кожей, две костяные шахматные фигурки, нательные крестики, керамика, монеты и другие артефакты. Все это, по словам Несмиян, указывает на существование Плесского поселения в XIV веке — до указа Василия I.

Кроме того, археологи обнаружили кремневый наконечник, который относится к каменному веку. Это может говорить о том, что на изучаемой территории могла быть стоянка древних людей.