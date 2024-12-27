«Плюс Гейминг» получил обновление для работы на всех браузерах

Сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг» от «Яндекса» выпустил вторую бета-версию, которая расширяет возможности использования. Теперь платформу можно запускать в браузерах на базе Chromium, и она поддерживает все основные десктопные операционные системы, включая Windows, macOS, Linux и ChromeOS. Обновления сделаны в том числе для улучшения удобства пользователей и оптимизации работы сервиса.

Одной из главных нововведений стала переработанная система стриминга. Клиенты теперь не нужно устанавливать на ПК, игры можно запускать прямо через браузер. Ранее сервис поддерживал только Windows, но теперь «Плюс Гейминг» работает и на macOS, 14.1.2+, Ubuntu 18.04+, и ChromeOS, 109+, что значительно расширяет аудиторию. Кроме того, разработчики обновили интерфейс веб-приложения и улучшили стабильность работы сервиса в десктопных версиях браузеров, таких как Chrome, Edge и «Яндекс Браузер».

Тестирование «Плюс Гейминг» началось в апреле 2024 года. Для полноценной работы сервиса потребуется стабильный интернет с минимальной скоростью 30 Мбит/с. Важно отметить, что хотя сервис поддерживает и другие браузеры, работа в них может сопровождаться ошибками.