Плюсы и минусы цифрового рубля: кратко и понятно

Скоро каждый из нас столкнётся с цифровым рублём, и заранее стоит знать о его плюсах и минусах. Цифровой рубль — это новый вид денежной единицы, регулируемый поправками к закону о банках и банковской деятельности. Он будет использовать технологию блокчейн и обмениваться наличными и безналичными рублями по курсу 1:1.

Операции с цифровыми рублями будет осуществлять Центробанк России, а не банки. ЦБ будет управлять кошельками физических лиц и организаций. Цифровые рубли планируют использовать для офлайновых расчётов с использованием специальных офлайновых кошельков, даже в условиях отсутствия электричества и сети. Однако подробности о технической стороне этой возможности пока не разъяснены.

Важно отметить, что у каждого человека будет один единственный цифровой кошелёк с рублями, что упростит контроль задолженностей, например, по алиментам. Желающие использовать цифровые рубли смогут открыть свой кошелёк через учётную запись на Госуслугах. Плюсы цифровых рублей включают возможность более жёсткого контроля доходов и взыскания долгов, а также сокращение роли традиционных банков. Однако появляются и риски, связанные с надёжностью системы и ограничением выбора при технических сбоях.

В будущем цифровой рубль может стать основой для личных рейтинговых систем, подобных китайским, где человек будет получать бонусы за своевременное уплату налогов и исполнение обязательств.