По глазам вижу: ученые научились по-новому определять риск смерти

По словам ученых, они выяснили, что состояние сети мелких глазных сосудов может быть индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга в целом. Для того, чтобы предсказать возраст человека, используя его глаза, специалисты использовали нейросети.

Для эксперимента взяли более 80 тыс изображений глазного дна, которые принадлежали более 45 тыс добровольцам из Великобритании, чей возраст колебался от 40 до 69 лет. Нейросети научились определять возраст человека с погрешностью, примерно, в три года. А из-за важности глазных сосудов, ученые сделали вывод, что при большем разрыве увеличивается риск скорой смерти. Примерно на 2-3 процента за каждый год разрыва.

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