По голосу человека теперь можно воссоздать лицо

Группа исследователей из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института опубликовали свою последнюю разработку.

Они научили нейросеть воссоздавать внешний вид лица человека по небольшой аудиозаписи с его речью. По голосу довольно легко определяется пол человека, возраст определить сложнее, но возможно. Акцент указывает на национальность. Другие параметры уже неточны и «портрет» получится весьма условным. Исследователи решили проверить, насколько много информации о внешнем виде человеке можно получить из особенностей его речи.

Для этого они создали нейросеть для реконструкции лица по небольшой аудиозаписи. Для обучения использовались видеоролики говорящих людей с Youtube и других интернет-ресурсов.

Как оказалось, компьютер тоже пока не способен создать точный портрет человека по голосу. Система точно угадывала пол, но возраст редко определялся точнее десяти лет. Этническая принадлежность тоже угадывалась, но весьма условно.