По горячим следам Apple: Huawei назвала дату собственной осенней презентации

Событие будет транслироваться на крупных китайских видеоплатформах. Под девизом «Горы и реки работают вместе, создавая новую жизнь», компания обещает представить ряд новинок.

Хотя официально устройства, которые будут анонсированы, пока не раскрываются, по слухам, на мероприятии могут быть представлены серии Mate 60 и Mate X5.

Особенно интересным является анонс процессора Kirin 9000s. Кроме того, возможно, будет представлен более премиальный вариант Porsche Design Mate 60 RS, а также беспроводные наушники FreeBuds Pro 3 и часы Watch GT 4.

Отметим, что данный шаг Huawei является важным для компании, особенно в свете текущей конкуренции с Apple и другими технологическими гигантами.