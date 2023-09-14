По горячим следам Apple: Huawei назвала дату собственной осенней презентации

По горячим следам Apple: Huawei назвала дату собственной осенней презентацииОна тоже пройдёт в сентябре
Huawei анонсировала дату своего ежегодного осеннего мероприятия, которое пройдёт 25 сентября в 2:30 по местному времени.
Событие будет транслироваться на крупных китайских видеоплатформах. Под девизом «Горы и реки работают вместе, создавая новую жизнь», компания обещает представить ряд новинок.
Хотя официально устройства, которые будут анонсированы, пока не раскрываются, по слухам, на мероприятии могут быть представлены серии Mate 60 и Mate X5.
Особенно интересным является анонс процессора Kirin 9000s. Кроме того, возможно, будет представлен более премиальный вариант Porsche Design Mate 60 RS, а также беспроводные наушники FreeBuds Pro 3 и часы Watch GT 4.
Отметим, что данный шаг Huawei является важным для компании, особенно в свете текущей конкуренции с Apple и другими технологическими гигантами.