По каким причинам электросамокаты попадают в аварии чаще всего

Как правило, это неровность дороги, невнимательность пользователя и потеря управления. Но причинение вреда другим участникам движения происходит редко: менее 3%. Как отмечается, виновниками наездов на пешеходов зачастую являются частные средства индивидуальной мобильности.

При этом движение на прокатных электросамокатах увеличилось в 2 раза, но количество аварий сохранилось на прежнем уровне — 1–2 на 100 тысяч поездок.

Специалисты «АльфаСтрахования» считают, что такие низкие показатели — результат требований операторов прокатных самокатов: это обязательное ограничение максимальной скорости до 25 км/ч, введение «медленных» зон в районах с высокой плотностью пешеходов.

Кроме того, в стоимость каждой поездки включена базовая страховка пользователя — аналог ОСАГО для автомобилей.