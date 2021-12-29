По каким признакам можно понять, что у вас болезнь печени

Первыми внешними признаками болезней печени являются нарушение сна, акне — длительное воспалительное заболевание кожи, желтизна глаз и боль в животе. Она ощущается в правой верхней части живота, может быть острой или тупой, но не всегда можно точно определить её источник.

Когда начинает развиваться желтуха, на веках появляются жёлтые бляшки, глазное яблоко может полностью пожелтеть, — в силу концентрации в крови билирубина. К этим симптомам также относятся сухость и зуд глаз.

Сон нарушается, когда печень не справляется со своей работой и начинает выделять метаболиты. Эти вещества вызывают воспаление мозга, на этом фоне возникает и общая усталость. Акне развивается, когда из-за ослабленной печени токсины выходят через кожу.

Кроме этого, один из признаков дисфункции печени — аллергия на продукты, на которые раньше её не было.