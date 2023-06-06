По какой причине YouTube могут заблокировать в России

По его словам, вероятнее всего это может произойти в двух случаях: либо блокировка станет результатом решения самого сервиса, либо из-за нарушения законов России.

Гореславский отметил, что YouTube не будет покидать Россию самостоятельно, так как это не в интересах их бизнеса и стратегии развития.

Он также подчеркнул, что данные пользователей YouTube, такие как предпочтения, личная информация и история просмотров, являются бесценными и неподлежащими компенсации.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Олег Матвейчев, объяснил условие блокировки YouTube в России. Он заявил, что блокировка может произойти в случае удаления на ней патриотического контента.