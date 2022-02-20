По коже на локтях можно распознать сразу несколько болезней организма

Кожа на локтях может темнеть, сереть, краснеть, шелушиться, трескаться. Это связано с определёнными заболеваниями. Врач отметила, что проблемы кожи на локтях могут говорить о наличии авитаминоза, псориаза и диабета.

В случае диабета необходимо ограничить потребление сахара и обратиться в эндокринологу. При авитаминозе нужно восполнять недостаток витаминов А и Е. Есть жирную рыбу, печень трески, говядину.

При псориазе на локтях появляются бляшки, сильно зудящие корки. Они могут сливаться, может быть покраснение.

Также Набатникова отметила, что на локтях очень тонкая кожа, чаще обезвоженная и чувствительная.

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