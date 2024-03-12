По крови научились определять бессонницу

Опубликованный в Science Advances биомаркер использовал комбинацию маркеров, обнаруженных в крови здоровых добровольцев, чтобы точно предсказать, когда они оставались бодрыми более 24 часов в контролируемых условиях лаборатории.

Биомаркер обнаруживал, были ли люди бодрыми в течение 24 часов с вероятностью 99,2%, сравнивая с их образцом в хорошем покое. В режиме диагностики (подобном тесту) эта цифра составляла 89,1%, что также является очень высоким показателем.

Исследователи надеются, что тест поможет идентифицировать усталых водителей на дорогах, где около 20% аварий вызваны бессонницей, а также может быть применен в других ситуациях, где усталость может привести к катастрофическим последствиям, например, на опасных производственных площадках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.