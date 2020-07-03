По культовой игровой серии Fallout снимут сериал

Что самое важное, участие во всем этом примут давно зарекомендовавшие себя “лица”: компания Amazon Studios, купившая права на экранизацию, а также создатели сериала “Мир Дикого Запада” Лиза Джой и Джонатан Нолан. Помимо этого, зарубежное издание также сообщает, что не последнюю роль в создании нового проекта сыграют сотрудники компании-разработчика игры (Bethesda) в лице Тодда Ховарда и Джеймса Олтмена.

К сожалению, прямо сейчас нет никаких данных о том, когда сериал выйдет, при этом нет и информации о том, кто сыграет главные роли в грядущей экранизации. В любом случае, источники подтверждают, что процесс уже стартовал, так что ждем появления подробностей.