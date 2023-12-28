Возможность восстания роботов станет реальной лишь в тот момент, когда машины начнут осознавать себя как личности. Однако на данный момент искусственный интеллект не обладает этой способностью, и появление технологий с эмпатией и мышлением ожидается не ранее 2050 года, утверждает эксперт Игорь Бедеров из НТИ SafeNet.

Недавний случай нападения робота на инженера Tesla в штате Техас, о котором сообщил Daily Mail, вряд ли связан с возможным восстанием машин. Этот инцидент произошёл в 2021 году, когда рабочего атаковала машина, предназначенная для перемещения автомобильных деталей. Эксперт объяснил, что такие происшествия обычно связаны с нарушением правил техники безопасности на производстве.

В то время как восстание роботов, основанное на их самосознании, пока что маловероятно, возможно появление других сценариев, таких как недокументированное использование роботов в ходе хакерских атак. Для предотвращения подобных ситуаций эксперт предлагает тщательный контроль за действиями и данные нейросетей, чтобы обеспечить безопасность в их использовании.