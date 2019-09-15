По мнению экспертов, США и Россия начнут ядерную войну от безысходности

Так, одним из возможных сценариев развития событий, при котором два государства начнут ядерную войну друг с другом, может стать превращение локального военного конфликта в глобальный. Произойти это может в тот момент, когда одна из сторон, предвидя неминуемый проигрыш, примет решение воспользоваться ядерным оружием с целью его деэскалации. Но важно отметить, что данный ход явно не остановит вторую сторону, которая также применяет ядерное оружие против врага.

”Та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию. Но в ответ на это применение другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического”, — рассказал по этому поводу военный эксперт Арбатов.

Вторым же вариантом, при котором ядерная война неминуемо случится, эксперт назвал банальный “технический сбой”, когда электроника допустит ошибку и запустит боеголовку в сторону потенциального противника. В этом случае также можно рассчитывать, что страна, в сторону которой летит ядерная ракета, применит зеркальные ответные меры против страны, начавшей конфликт.