По мнению ученых, чтобы остановить глобальное потепление нужно сократить население Земли

Проблема изменения климата может быть решена без огромных усилий и многомиллиардных вложений. Так утверждает академик Владимир Клименко. Учёный считает, что ключевое решение кризиса климата заключается не в сокращении выбросов от сжигания топлива, как считают эксперты ООН, а в демографии. Однако эти эксперты не учитывают этот аспект. Прогнозы климата основаны на предположении о постоянном уровне плодовитости населения во всех странах мира, хотя ситуация в каждой стране уникальна. Клименко провёл исследования и показал, что ожидается демографический переход, и к концу века численность населения планеты сократится до 7-8 миллиардов человек. Это означает, что для обеспечения энергией такого количества людей не потребуется экстраординарных мер и огромных финансовых вложений.

Однако, хотя решение проблемы климата может быть достигнуто, есть серьёзные последствия, с которыми придётся столкнуться. Климатическая система является инерционной и стабильной, и изменения требуют времени. Например, уровень океана будет продолжать подниматься в течение нескольких столетий, даже если мы удержим рост температур на современном уровне. Однако у нас есть время для поиска решений.

Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, следующие пять лет будут самыми тёплыми в истории наблюдений. Клименко указывает, что это не новость, так как каждая пятилетка за последние 50 лет была теплее предыдущей. Однако существует нелинейная зависимость, и скачок температуры может быть резким. Например, скачок, который произошёл между 2013 и 2016 годами, привёл к росту средней температуры на 0,3 градуса Цельсия. Важно отметить, что это временное плато, и ожидается, что новый рекорд средней глобальной температуры будет установлен в ближайшие годы.

Выводы Клименко основаны на его исследованиях и моделях, которые учитывают демографические тенденции. Он приходит к выводу, что изменение климата связано не только с деятельностью человека, но и с природными явлениями, такими как Эль-Ниньо. Он призывает обратить внимание на демографические факторы и разработать эффективные решения для обеспечения устойчивого развития при учёте этих тенденций.