По радиоволнам: в России разработали прибор для обнаружения протечек крыш

Российские исследователи разработали основанный на принципах радиофотоники прибор для обнаружения протечек в крышах.

Вода всегда содержит растворенные вещества, которые наделяют ее способностью хорошо отражать излучение. Это легко зафиксировать, сканируя крыши радиоволнами сверхвысокой частоты. Однако необходимый для этого источник радиоизлучения использовать на крышах сложно и затратно.

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) предложили решение проблемы, объединив фотонные и радиоэлектронные технологии в одном устройстве. Основная его часть — радиофотонный генератор электромагнитного излучения. Внутри него находятся два немного отличающихся по частоте световых волн диодных лазерных источника размером не больше спичечной коробки. Смешав их в одном оптоволокне и затем направив на фотодетектор, можно получить колебания электрического тока с частотой, равной этой разнице. Последние передают на антенну, которая генерирует радиоволны.

Получаемое радиоизлучение с очень короткой — менее сантиметра — длиной волны позволяет сканировать внутреннюю структуру материала. Оператору аппарата размером с ноутбук будет достаточно прикоснуться антенной к поверхности, чтобы понять, есть ли под ней вода — главный признак образования щелей в кровле. Площадь сканируемого участка вокруг излучателя составит около десяти квадратных сантиметров.

Опытный лабораторный образец прибор будет готов к концу года, рассказал один из разработчиков, начальник отдела радиофотоники МФТИ Степан Андреев.