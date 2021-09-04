По российской молодёжной карте можно попасть на мероприятия 18+

Но, как оказалось, есть лазейка, с помощью которой можно обойти эти ограничения и попасть на мероприятия, не рекомендованные министерством, даже со значком 18+. Некоторые молодые люди заметили, что, если заказывать «не те» билеты, приходит ошибка авторизации 3-D Secure – как и должно быть. Но если сделать это несколько раз подряд, купить билет всё же получится. Причём подобные транзакции проходили на сайтах определённых агрегатов покупки билетов. Минкультуры достаточно быстро отреагировало на ситуацию и заблокировало этих агрегатов, чем закрыло доступ к билетам вне проекта «Пушкинская карта».

Отмечается, что оформить карту в рамках культурного проекта можно в кассах учреждений или через агрегаторов, которых подключили к системе Минкультуры, и через банки, а также в приложении «Госуслуги. Культура» при наличии зарегистрированного аккаунта на сервисе Госуслуг.