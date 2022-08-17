По следам русских олигархов: Илон Маск заявил о желании купить «Манчестер Юнайтед»

И хоть эта сделка столкнулась с определёнными проблемами, предприниматель не стал останавливаться и «присмотрелся» к уже новой покупке. На этот раз речь идёт о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».

Стоит, правда, отметить, что на этот раз желание купить что-то крупное является не более чем шуткой. Об этом чуть позже заявил сам Маск, отметив, что покупка им «Манчестер Юнайтед» — это просто давняя твиттеровская шутка.

Напомним, что контрольным пакетом акций «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзеров из США. При этом по разным причинам она готова была продать клуб за 4,8 млрд долларов в апреле 2021 года.