По словам экспертов, человечество находится максимально близко к вымиранию за всю свою историю

”Мы ближе всего к Судному дню за всю историю”, — заявила президент издания Рэйчел Бронсон на конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. При этом важно понимать, что данные часы метафоричны и их сложно назвать мало-мальским точным инструментом, измеряющим уровень близости человечества к вымиранию.

В качестве причин, которые довели человечество до столь опасного состояния, называются обострение конфликта между США и Ираном, а также прекращение Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного ранее представителями ядерных держав. Также одной из причин, по которой человечество расположилось максимально близко к своему концу, называются недостаточные действия по борьбе с глобальным потеплением.