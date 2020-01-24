Наука и технологии
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По словам экспертов, человечество находится максимально близко к вымиранию за всю свою историю
И на то есть свои причины
“Бюллетень ученых-атомщиков” опубликовал официальный пресс-релиз, в котором говорится о том, что до конца света на “Часах Судного дня” осталось всего 100 секунд. Самое важное — это, что прямо сейчас стрелка часов остановилась на отметке 23:58:20, что является самым близким временем к ”полуночи” за всю историю существования данного проекта.
”Мы ближе всего к Судному дню за всю историю”, — заявила президент издания Рэйчел Бронсон на конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. При этом важно понимать, что данные часы метафоричны и их сложно назвать мало-мальским точным инструментом, измеряющим уровень близости человечества к вымиранию.
В качестве причин, которые довели человечество до столь опасного состояния, называются обострение конфликта между США и Ираном, а также прекращение Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного ранее представителями ядерных держав. Также одной из причин, по которой человечество расположилось максимально близко к своему концу, называются недостаточные действия по борьбе с глобальным потеплением.