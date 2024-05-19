По всей России к 2030 году появятся тестовые зоны 5G связи

До 2030 года пилотные зоны сетей 5G появятся в каждом регионе России, а в 16 городах-миллионниках будут развёрнуты коммерческие сети пятого поколения. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на форуме-выставке «Россия», презентуя нацпроект «Экономика данных».

«Мы активно развиваем новые технологии, включая сети связи пятого поколения. До 2030 года пилотные зоны 5G должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации», — отметил Угнивенко.

В 16 крупных городах, где население превышает миллион человек, к этому же сроку планируется запуск коммерческих сетей 5G. Эти сети будут предоставлять услуги на базе новых технологий, что значительно улучшит качество связи и доступность интернет-сервисов.