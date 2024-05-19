По всей России к 2030 году появятся тестовые зоны 5G связи

Опубликовано 19 мая 2024, 17:50
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По всей России к 2030 году появятся тестовые зоны 5G связиРассказали в Минцифры
В 16 крупных российских городах появятся тестовые зоны покрытия 5G связью
До 2030 года пилотные зоны сетей 5G появятся в каждом регионе России, а в 16 городах-миллионниках будут развёрнуты коммерческие сети пятого поколения. Об этом сообщил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на форуме-выставке «Россия», презентуя нацпроект «Экономика данных».
«Мы активно развиваем новые технологии, включая сети связи пятого поколения. До 2030 года пилотные зоны 5G должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации», — отметил Угнивенко.
В 16 крупных городах, где население превышает миллион человек, к этому же сроку планируется запуск коммерческих сетей 5G. Эти сети будут предоставлять услуги на базе новых технологий, что значительно улучшит качество связи и доступность интернет-сервисов.