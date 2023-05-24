По звуку, похожему на часы, учёные открыли новый подвид лягушек

По звуку, похожему на часы, учёные открыли новый подвид лягушекКолумбийские учёные открыли новый подвид стрелянных лягушек
Колумбийские биологи из Университета Киндио во время очередной экспедиции столкнулись с окружающим их звуком, похожим на тиканье часов. Когда источник звука отыскали, оказалось, что его издают так называемые стеклянные лягушки. Учёные заявили, что обнаружили новый подвид этих земноводных.
Одна из участниц экспедиции Мария Торо рассказала, что стеклянные лягушки были обнаружены в низине возле ущелья Пихао. Поэтому новый подвид назвали Пихао или Nymphargus pijao, в честь индейского народа, долго боровшегося с испанцами.
У этих лягушек зелёное прозрачное тело, через кожу можно увидеть внутренние органы. Кожа покрыта пигментными пятнами, напоминающими блёстки. Длина тела — 2,5 см.
Кости у Nymphargus pijao зелёного цвета, спина тяже может быть от тёмно-зелёной расцветки до салатовой. У некоторых особей на теле могут встречаться жёлтые или оранжевые пятна. А вокруг зрачков может располагаться серебристо-белая радужка.
Для учёных это открытие принципиально, так как в очередной раз подтверждает биоразнообразие региона.