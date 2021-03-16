Победа Xiaomi над Пентагоном привела к подорожанию компании

В результате, Xiaomi осталась «свободна» и, по сути, победила Пентагон в стремлении министерства помешать дальнейшему развитию компании, пишет GizChina. По крайней мере, именно такой исход предрекла судья, которая ведёт дело.

На этом фоне акции Xiaomi Group на фондовом рынке Гонконга выросли на 8,79%. В течение дня рост продолжился и достиг 3,24 доллара за акцию. Это привело к увеличению стоимости всей Xiaomi до 8,2 млрд долларов (597 млрд рублей).

Напомним, что выход производителя гаджетов на биржу состоялся в 2018 году. С тех пор акции компании подорожали с 2,19 долларов на старте до более 3 долларов накануне.