Побит рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на орбите Земли

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в космос был запущен корабль «Шэньчжоу-16», благодаря чему в течение дня 30 мая на орбите Земли одновременно находились 17 человек: шесть тайконавтов (китайские космонавты), три космонавта, пятеро астронавтов, два представителя Саудовской Аравии и один специалист из ОАЭ.

Но этот рекорд непродолжителен во времени: вечером 30 мая на Землю возвращается экипаж частной миссии AX-2, которая стартовала в ночь с 21 на 22 мая.

Первый рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите людей был отмечен в 1995 году — 13 человек, очередной — 16 сентября 2021 года, тогда рекорд составил 14 человек.