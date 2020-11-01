Наука и технологии
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Побит рекорд полета по стратосфере
Воздушный шар Alphabet провел в воздухе более девяти месяцев
Стало известно, что воздушный шар Alphabet установил новый рекорд полета по стратосфере. Так, если предыдущий рекорд составил 223 дня, то новый был зафиксирован на отметке в 312 дней.
Отмечается, что всего за 10 месяцев в полете воздушный шар преодолел примерно 217 000 километров. До отправки шара в полет компания Alphabet провела ряд испытаний, включающих миллионы симуляций. Благодаря этому, к слову, шар был подготовлен к полетам в сложных погодных условиях и другим непредвиденным обстоятельствам.
Изначально шар пролетел из Пуэрто-Рико в Перу. В этой точке он обеспечивал пользователей интернетом на протяжении трех месяцев. Впоследствии шар обогнул земной шар, а найден он был уже в Мексике.