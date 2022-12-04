Почему американское оружие начало быстро ломаться в боевых действиях на Украине

По словам Сучиу, американские и в целом западные орудия достаточно быстро выходят из строя, потому что не готовы к столь интенсивной стрельбе. Он отметил, что до сих пор свои задачи выполняют орудия времён Второй Мировой войны, которые были на вооружении у ВСУ, но они в итоге сгорают или уничтожаются российской армией. «Артиллерийские орудия времён Второй мировой войны, которые были на вооружении украинских войск, до сих пор справляются со своей задачей — по крайней мере, до тех пор, пока не перестают работать», — подчеркнул эксперт.

Сучиу также рассказал, что зачастую из строя выходят 155-мм гаубицы M777, стволы которых изготавливаются из титана. Это делает орудия легче, но менее выносливыми, и срок их эксплуатации значительно сокращается. К тому же они не рассчитаны на такую плотность огня (недопустим перегрев ствола), но на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты, не более.

Эксперт сообщил, что на Украине из 350 гаубиц M777 более трети уже выведены из строя. Они плохо поддаются ремонту, так как длина ствола составляет 5 метров, а вес — несколько сотен кг, из-за чего в полевых условиях его замена затруднительна.

Поэтому эти орудия приходится отправлять на ремонт в тыл или даже «на ремонтную базу в Польше, созданную европейским командованием Пентагона». Всё это создаёт для украинской армии серьёзные трудности.

«В результате более трети из примерно 350 гаубиц западного производства, подаренных Киеву, выведены из строя. Стволы длиной 20 футов и весом в тысячи фунтов нелегко заменить в полевых условиях. Вместо этого их приходится отправлять в тыл на ремонт. Часть оружия даже отправляют на ремонтную базу в Польше, созданную европейским командованием Пентагона», — рассказал американский эксперт.