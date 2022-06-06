Почему Apple не покажет свой первый AR/VR-шлем сегодня на WWDC 2022

Но, как стало известно буквально накануне, купертиновцы решили перенести анонс на 2023 год. По данным источников издания The New York Times, причиной тому — нехватка приложений для успешного старта новой платформы.

Аналитики также считают, что Apple может сделать свой свежий носимый гаджет популярным лишь в том случае, если на самом старте пользователи смогут опробовать разнообразный сторонний софт.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о сотрудничестве яблочной корпорации с рядом голливудских режиссёров, в рамках которого будет создан разнообразный видеоконтент для VR/AR-шлема компании. Источники сообщали, что в их числе нашлось место и Джону Фавро — режиссёру первого «Железного человека» и сериала «Мандалорец».