Почему Apple не покажет свой первый AR/VR-шлем сегодня на WWDC 2022

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Почему Apple не покажет свой первый AR/VR-шлем сегодня на WWDC 2022Всё достаточно прозаично
Последние несколько недель по Сети активно ходили слухи, мол Apple может представить AR/VR-шлем уже сегодня, 6 июня, в рамках конференции WWDC 2022.
Но, как стало известно буквально накануне, купертиновцы решили перенести анонс на 2023 год. По данным источников издания The New York Times, причиной тому — нехватка приложений для успешного старта новой платформы.
Аналитики также считают, что Apple может сделать свой свежий носимый гаджет популярным лишь в том случае, если на самом старте пользователи смогут опробовать разнообразный сторонний софт.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о сотрудничестве яблочной корпорации с рядом голливудских режиссёров, в рамках которого будет создан разнообразный видеоконтент для VR/AR-шлема компании. Источники сообщали, что в их числе нашлось место и Джону Фавро — режиссёру первого «Железного человека» и сериала «Мандалорец».