Почему Apple одной из первых вернётся в Россию при первой же возможности

С момента запуска нового iPhone 15 Pro Max, российские покупатели активно приобретают гаджеты за границей, особенно в ОАЭ. В местном Apple Store в Дубае русская речь слышна повсюду, а количество российских покупателей увеличилось в разы за последний год.

Несмотря на переезд сотрудников российского офиса Apple в Дубай, компания продолжает внимательно следить за российским рынком.

Так, новые устройства Apple при активации в ОАЭ предлагают список рекомендуемых к установке российских приложений, что говорит о желании компании соблюдать российское законодательство даже вдали от России.

Еще один факт, подтверждающий намерения Apple возвращаться на российский рынок — сохранение возможности оплаты в App Store через мобильных операторов МТС и Билайн.

Это, вместе с другими действиями компании, делает вероятным скорое возвращение Apple на российский рынок при первой же возможности​.