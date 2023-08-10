Почему Apple перенесла выход «неубиваемых» Apple Watch Ultra с инновационным дисплеем micro-LED

Теперь новый отчёт поставщиков от The Elec предоставляет более подробное объяснение причин этой задержки.

Дисплеи micro-LED, в отличие от ЖК-дисплеев, используют миниатюрные светодиоды для создания каждого пикселя. Это обеспечивает высокий контраст, широкие углы обзора и более насыщенные цвета.

Основной причиной задержки, как выяснилось, является стоимость. Производство такого маленького дисплея micro-LED не даёт достаточно качественных экземпляров, что делает сам процесс слишком дорогостоящим.

LG приобрела несколько патентов на micro-LED в надежде решить эту проблему.