Почему Apple перенесла выход «неубиваемых» Apple Watch Ultra с инновационным дисплеем micro-LED

22:22, 10 августа 2023
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Почему Apple перенесла выход «неубиваемых» Apple Watch Ultra с инновационным дисплеем micro-LEDТехнологии ещё недостаточно совершенны
Около месяца назад стало известно, что запуск ожидаемых Apple Watch Ultra с дисплеем micro-LED был отложен до I квартала 2026 года.
Теперь новый отчёт поставщиков от The Elec предоставляет более подробное объяснение причин этой задержки.
Дисплеи micro-LED, в отличие от ЖК-дисплеев, используют миниатюрные светодиоды для создания каждого пикселя. Это обеспечивает высокий контраст, широкие углы обзора и более насыщенные цвета.
Основной причиной задержки, как выяснилось, является стоимость. Производство такого маленького дисплея micro-LED не даёт достаточно качественных экземпляров, что делает сам процесс слишком дорогостоящим.
LG приобрела несколько патентов на micro-LED в надежде решить эту проблему.