Почему AR-гарнитура и новые системы Apple хороши, но не заслуживают восторгов

Почему AR-гарнитура и новые системы Apple хороши, но не заслуживают восторговРазложили по полочкам
Apple, в рамках WWDC 2023, представила систему дополненной реальности — Apple Vision Pro. Это первое по-настоящему новое устройство компании с момента анонса первых Apple Watch в 2014 году.
Vision Pro представляет собой AR/VR-гарнитуру, которую можно использовать как в режиме дополненной реальности, так и в полностью виртуальном режиме.
Управлять шлемом можно различными способами: с помощью рук, глаз и голосового помощника Siri. Владельцы смогут использовать уже существующие приложения Apple в формате смешанной реальности, включая просмотр фильмов, видео, аудиозвонки, игры и многое другое.
Однако не все эксперты уверены в популярности Vision Pro в первом поколении. Так, например, главный редактор Ferra.ru высказал определённый скепсис относительно новинки:
Apple Vision Pro не станет популярным в первом поколении, потому что у него мало сценариев использования, кроме просмотра сайтов на огромных диагоналях там, где нельзя установить монитор, и просмотра 3D-видео и фото дома. При этом стоит помнить, что 3D-кино провалилось в продажах вместе с гаджетами, которые его продвигали, ещё 10 лет назад.
Тем не менее, по словам Евгений Харитонова, с точки зрения программного обеспечения Vision Pro имеет значительное преимущество. Эксперт считает, что данное устройство ближе всего к обычному пользователю и представляет собой значительный шаг вперед для Apple.
Кроме того, на конференции были объявлены и другие новости. Например, в обновлении приложения «Звонки» для iPhone появилась возможность создания собственного аватара, который будет отображаться у собеседника во время звонка. Также добавлена функция перевода речи в текст в реальном времени как в приложении «Звонки», так и в iMessage.
В iPadOS появилась возможность персонализации экрана блокировки и добавления виджетов, таких как карты и приложения «Погода». macOS может похвастаться теми же функциями, что и операционные системы для iPhone и iPad.
Но и здесь ряд экспертов остались недовольны обновлениями. Они считают, что iOS, iPadOS и macOS получили те возможности, которые уже присутствуют в других популярных приложениях и системах, таких как Telegram, браузерах Chrome/Firefox и Android.
https://iz.ru/1524000/ivan-chernousov/dopolnenie-sleduet-kogda-novaia-garnitura-apple-poiavitsia-v-rossi