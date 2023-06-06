Почему AR-гарнитура и новые системы Apple хороши, но не заслуживают восторгов

Тем не менее, по словам Евгений Харитонова, с точки зрения программного обеспечения Vision Pro имеет значительное преимущество. Эксперт считает, что данное устройство ближе всего к обычному пользователю и представляет собой значительный шаг вперед для Apple.

Кроме того, на конференции были объявлены и другие новости. Например, в обновлении приложения «Звонки» для iPhone появилась возможность создания собственного аватара, который будет отображаться у собеседника во время звонка. Также добавлена функция перевода речи в текст в реальном времени как в приложении «Звонки», так и в iMessage.

В iPadOS появилась возможность персонализации экрана блокировки и добавления виджетов, таких как карты и приложения «Погода». macOS может похвастаться теми же функциями, что и операционные системы для iPhone и iPad.

Но и здесь ряд экспертов остались недовольны обновлениями. Они считают, что iOS, iPadOS и macOS получили те возможности, которые уже присутствуют в других популярных приложениях и системах, таких как Telegram, браузерах Chrome/Firefox и Android.

https://iz.ru/1524000/ivan-chernousov/dopolnenie-sleduet-kogda-novaia-garnitura-apple-poiavitsia-v-rossi