Почему AR/VR-шлем — это не то, чего ждут от Apple на сегодняшней WWDC 2023

В то же время Apple на фоне всего происходящего готовится представить свою AR/VR-гарнитуру на предстоящем мероприятии WWDC 2023. Но это явно не то, чего ждут от компании.

Так, свежий отчёт говорит о том, что инвесторы считают искусственный интеллект более значимым, чем носимое головное устройство.

Согласно прогнозам экспертом, Apple в 2023 году сможет реализовать всего около 100 000 единиц своего шлема, что делает маловероятным значительную прибыль от запуска продукта.

Стоит, правда, отметить, что по данным аналитиков, та же OpenAI, стоящая за ChatGPT, понесла убытки в размере $540 млн в 2022 году из-за значительных вычислительных ресурсов, необходимых для работы языковых моделей.

В недавнем интервью генеральный директор компании признал, что ChatGPT в настоящее время является убыточным проектом.