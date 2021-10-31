Почему армия США активизировалась у границ России

Почему армия США активизировалась у границ РоссииРассказывают эксперты
Теперь же стали известны и причины подобного «скопления». По словам экспертов, опрошенных нашими коллегами из Известий, «увеличение напряжённости у границ связано с попытками США постоянно оказывать давление на Россию».
Так, анпример, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе выдвинул предположение, согласно которому активность Военно-морских сил США в черноморском регионе может быть связана с недавним обострением на линии соприкосновения в Донбассе
США координируют действия со своими союзниками и партнерами <...> Мы видим с одной стороны атаку на Донбасс, а с другой — заход кораблей в Чёрное море. Это выглядит как сигнал России: если вы вдруг вздумаете противостоять украинским провокациям, то имейте в виду — они имеют боевую поддержку со стороны Соединенных Штатов.