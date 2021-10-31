Теперь же стали известны и причины подобного «скопления». По словам экспертов, опрошенных нашими коллегами из Известий, «увеличение напряжённости у границ связано с попытками США постоянно оказывать давление на Россию».

Так, анпример, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе выдвинул предположение, согласно которому активность Военно-морских сил США в черноморском регионе может быть связана с недавним обострением на линии соприкосновения в Донбассе