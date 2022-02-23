Почему болеющим омикрон-штаммом коронавируса опасно продолжать пить кофе

Специалист объяснила это тем, что кофе способствует обезвоживанию, в результате которого могут развиться интоксикация и нарушиться кислотно-щелочной баланс. Кроме того, кофе мешает усвоению ряда минеральных веществ и его употребление может привести к нарушению электролитного обмена, чего необходимо недопускать при заболевани.

А если человек легко переносит «Омикрон», то ему можно выпивать не более одной чашки в день.

«Если человек в хорошем состоянии и не имеет накопленных проблем с сердечно-сосудистой системой, то одну чашку можно, но при этом надо увеличить количество потребляемой жидкости не менее чем на один стакан или ту же чашку, для того чтобы количество циркулирующей жидкости в организме не уменьшилось», — объяснила Королева.

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