Почему болезнь Альцгеймера не лечится

Речь идёт о процессах, в рамках которых разрушение нейронов начинается в одной области мозга и распространяется на другие. Это вызывает обширную потерю мозговой ткани. Немаловажную роль во всём этом играет патогенный тау-белок, сворачивающийся неправильным образом.

Изначально в научном сообществе имелось несколько различных моделей, которые могли бы объяснить механизм распространения тау-белка по мозговым тканям. Но при этом ни одна из них не объясняла наблюдаемую картину полностью. Более того, каждая из них противоречила выводам другой.

Оказалось, что существуют несколько путей проникновения условно патогенного белка, что занимает всего несколько минут. И это слишком быстро.