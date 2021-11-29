Почему будильник вреден для здоровья

Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik. Врач предупредил, что регулярное использование будильника может привести к регулярным недосыпам. Последние же, в свою очередь, способны развиться в опасные для здоровья последствия, к примеру сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения.

Для того, чтобы ограничить негативное влияние для здоровья от звукового будильника, можно заменить его специальными световыми будильниками.

“Созданы специальные лампы, которые имитируют восход солнца, и человеку легче проснуться. Это сразу подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы и нормализует циркадианные ритмы. Там может быть и слабое звуковое сопровождение — плавно нарастающее, например, пение птиц”, — отметил Калинкин.

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