Почему часть людей любят общаться с операторами-роботами больше, чем с людьми

Фразы операторов, звучащие как заученный текст, раздражают многих клиентов. Поэтому компаниям нужно балансировать между «соблюдением скрипта и естественностью».

Сотрудники устают из раза в раз произносить один и тот же текст, отвечая на одни и те же вопросы, из-за этого страдает их «эмоциональность», что клиентом может быть воспринято как равнодушие, согласно результатам опросов, около 30% респондентов готовы отказаться от услуг компании, если оператор колл-центра был с ними невежлив. Чтобы решить эту проблему, следует разгрузить персонал колл-центра от однотипных запросов: применять текстовые каналы, помимо голосовых, и делегировать обработку стандартных обращений ботам.

Павлов отмечает, что большинство голосовых роботов сейчас звучат естественно, особенно при использовании подхода «предзаписанных аудио».

С помощью голосовых роботов можно вполне оптимизировать нагрузку на специалистов контактного центра, что позволит им работать в более спокойном режиме, проявлять терпение и быть более дружелюбными. В чем робот порой еще бывает лучше? Павлов рассказывает. что в общении голосового бота с клиентами грубость исключена вовсе, так как робот четко следует сценарию, не поддается человеческим эмоциям и гарантирует адекватную реакцию на любые запросы и любое настроение клиента.