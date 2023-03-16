Почему ChatGPT и подобные ему языковые модели опасны для науки

Проведённое исследование продемонстрировало, как гипотетический мошенник может использовать ChatGPT для создания хорошо написанных, но полностью сфабрикованных, тезисов и отправки их в научные издания для публикации.

Если такую работу примут, мошенник сможет использовать языковую модель для написания полностью сфабрикованной статьи с ложными данными, несуществующими участниками клинических испытаний и бессмысленными результатами.

В рамках эксперимента, специалисты попросили экспертов проанализировать тексты, созданные человеком и искусственным интеллектом с целью определить, где чья работа. Эксперты ошибочно идентифицировали 32% тезисов исследований, сгенерированных языковой моделью, и 14% тезисов, написанных людьми.

По словам исследователей, создание поддельного исследования с достаточным уровнем правдоподобия в настоящее время требует огромных усилий и много времени. Но подключив к этому делу ИИ, задача может быть решена за несколько минут, что значительно упрощает создание подделок.