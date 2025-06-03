Почему человечество не может решить проблему космического мусора

Учёные по всему миру разрабатывают способы очистки орбиты от космического мусора, но проблема остаётся нерешённой. За последние десять лет число работающих спутников на околоземной орбите увеличилось почти в десять раз, в основном благодаря коммерческим запускам. При этом более трёх тысяч неактивных аппаратов и их обломков продолжают угрожать безопасности космических операций. Полина Левкина, научный сотрудник Института астрономии РАН, отмечает, что пока человечество не обладает эффективными технологиями для массового удаления мусора.

На низкой орбите проблему частично решают естественные процессы: старые аппараты постепенно снижаются и сгорают в атмосфере. Но для более высоких орбит применяют «кладбищенскую» орбиту, куда выводят отработавшие спутники. Разрабатываются также технологии, такие как манипуляторы и сети для захвата обломков, но внедрение требует времени и значительных ресурсов. Недавний случай с падением аппарата «Космос-482» показал, что стихийное очищение космоса происходит слишком медленно.

Рост числа спутников несёт и новые риски. При скорости до 10 км/с даже небольшой обломок может разрушить работающий аппарат, создавая новые фрагменты мусора. Этот процесс может привести к каскадному эффекту, затрудняя эксплуатацию и запуск спутников. Левкина подчёркивает, что важно развивать системы мониторинга и прогнозирования движения объектов на орбите. Для этого нужно увеличивать число наземных станций наблюдения и совершенствовать инфраструктуру.