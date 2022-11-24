Почему чинить устройства в сервисных центрах может быть опасно

Как минимум, к такому выводу пришли наши коллеги из издания ArsTechnica. Они опубликовали материал, в котором порассуждали на эту тему.

По их словам, исследование специалистов Университета Гвельфа в Онтарио показало, что примерно в 50% случаев специалисты местных сервисных центров получали доступ к личным данным клиентов.

Эксперты подметили, что принадлежащие женщинам компьютеры «с большей вероятностью были изучены посторонними на предмет конфиденциальной информации». Объяснили они это тем, что злоумышленники искали изображения, документы и финансовую информацию как сексуального, так и несексуального характера.