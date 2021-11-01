Почему COVID-19 нельзя лечить на дому

Медик объяснила, что в каждом лечении присутствует стадия, так называемого, окна. Это неделя, когда пациент быстрее выздоравливает при правильно выбранном лечении. Если его пропустить, то после этого процесс хронизируется, иммунитет слабеет, а интоксикация становится больше. По словам врача, иногда россияне с COVID-19 обращаются за медицинской помощью только при кризисе и слабости, то есть слишком поздно. Она назвала эту ситуацию катастрофой, грозящей серьезными последствиями.