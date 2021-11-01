Почему COVID-19 нельзя лечить на дому

Почему COVID-19 нельзя лечить на домуВсе дело в последствиях
Медик объяснила, что в каждом лечении присутствует стадия, так называемого, окна. Это неделя, когда пациент быстрее выздоравливает при правильно выбранном лечении. Если его пропустить, то после этого процесс хронизируется, иммунитет слабеет, а интоксикация становится больше. По словам врача, иногда россияне с COVID-19 обращаются за медицинской помощью только при кризисе и слабости, то есть слишком поздно. Она назвала эту ситуацию катастрофой, грозящей серьезными последствиями.
С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида.
Терапевт призвала обращаться к врачу в день появления температуры. Недостаточно соблюдать изоляцию и полоскать горло, уверена Лапа, поскольку без правильного лечения невозможно спрогнозировать реакцию иммунной системы на постковидный синдром.
Лапа напомнила, что вакцинация от коронавируса является специфической иммунной терапией. Она защищает от риска заражения, а также обеспечивает более мягкую форму заболевания в противном случае.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.