Почему даже крупные IT-компании не могут устоять перед DDoS-атаками

Например, Microsoft столкнулась с заметным увеличением числа таких попыток вмешательства на свои облачные сервисы. Эти атаки вызывают серьезные нарушения в работе важных интернет-ресурсов, таких как веб-серверы, перегружая их чрезмерным трафиком.

Атаки типа DDoS используют ботнеты — зараженные сети компьютеров, часто расположенные в разных странах, чтобы засыпать целевые системы огромным количеством запросов.

В июне 2023 года Microsoft пережила значительные сбои в работе своих сервисов Azure, Outlook и OneDrive, вызванные сложно организованными DDoS-атаками 7-го уровня. Они были нацелены на прикладной уровень, засыпая сервисы таким объемом запросов, что они не могли их обработать, фактически приводя к их сбою.

Что интересно, подобные атаки нового поколения позволяют злоумышленникам наносить гораздо больший ущерб с меньшими ресурсами. Они могут отправлять больше запросов в секунду и являются более сложными, так как лучше маскируются под легитимный трафик.

Такие нападки уже привели к сбоям на веб-сайтах других технологических гигантов, включая ChatGPT от OpenAI и даже компании по защите от DDoS-атак CloudFlare.