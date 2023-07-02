Почему держать ноутбук на коленях опасно

Количество людей, использующих ноутбуки на своих коленях или других мягких поверхностях, не подозревают о возможных проблемах. Директор категории «Электроника» розничной сети МТС, Нина Пластинина, предупреждает о рисках, связанных с этим.

Она говорит, что вентиляционные отверстия, предназначенные для охлаждения процессора, могут быть перекрыты, если ноутбук находится на мягкой поверхности. Это может привести к сокращению срока службы или даже полному прекращению работы ноутбука.

Нина Пластинина также отмечает важность правильного использования сетевого зарядного устройства. Каждый провод рассчитан на определённый уровень напряжения, и использование неподходящей мощности может повлиять на работоспособность материнской платы. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется использовать только оригинальное зарядное устройство.

Кроме того, регулярная чистка ноутбука поможет продлить его срок службы. Рекомендуется чистить поверхность ноутбука каждый месяц с помощью пылесоса, специальной жидкости и щётки. Раз в год также рекомендуется разобрать устройство и очистить его от пыли.

Ещё один совет Нины Пластининой — следить за состоянием аккумулятора. Аккумулятор имеет ограниченное количество циклов полной зарядки, после которых его ёмкость начинает снижаться. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется держать заряд на уровне от 20% до 80% и не оставлять ноутбук постоянно подключённым к розетке.

Важно помнить эти простые правила, чтобы сохранить работоспособность и продлить срок службы ноутбука.