Почему дети рождаются с пороком сердца: учёные нашли ответ

Но под влиянием мутации в гене PRDM6 этого разделения не происходит у части новорожденных, особенно у недоношенных детей, по этой причине развивается такой порок сердца, как АОП, — открытый артериальный проток.

После серии экспериментов на мышах учёные пришли к выводу, что PRDM6 контролирует дифференцировку и миграцию клеток нервного гребня — временного зародышевого органа, образующегося рядом с нервной трубкой — зачатком центральной нервной системы — и развивается в различные структуры, которые относятся, в том числе к сердечно-сосудистой системе. Сердечные клетки нервного гребня, в свою очередь, способны трансформироваться в различные ткани: нейроны, меланоциты, хрящи и в другие виды соединительной ткани.

Причина, по которой у новорожденного сохраняется связь между аортой и лёгочной артерией, заключается в недостаточной активности PRDM6, что приводит к избыточной экспрессии другого гена — Wnt1, приводящей к нарушению адекватной миграции клеток нервного гребня, и в силу чего происходит мутация, влекущая за собой порок сердца.

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