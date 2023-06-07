Почему детям нельзя пить кофе

По их словам, кофеин способен вызвать серьёзные проблемы с нервной системой у детей, в связи с чем рекомендуют избегать его потребления.

Кофеин присутствует во многих продуктах, включая горячий шоколад, какао, чай, шоколадные плитки и энергетические напитки, но наибольшее его количество содержится в кофе.

Категорически запрещено употребление кофе детям до пяти лет. Для детей постарше ежедневное количество кофе не должно превышать 2,5 мл на 1 кг веса. Так, для ребенка 10-13 лет с весом 35-45 кг это будет около 120 мл кофе в день.

Если же нарушать это правило, то чрезмерное потребление кофе может вызвать ряд проблем, включая нарушения сна, повышенную возбудимость, проблемы с сердцем, быстрое вымывание калия и кальция из организма.

Также напиток может негативно влиять на обмен веществ, нагрузку на почки, и вызывать головные боли, проблемы с желудком и вместе с быстрой утомляемостью.