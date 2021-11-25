Почему диабетикам опасно есть блюда из картофеля

По словам Соломатиной, в запечённом или отварном картофеле повышается гликемический индекс, в результате чего крахмал становится сахаром, что опасно для диабетиков и в целом людям с нарушениями обмена веществ. Людям с проблемами поджелудочной железы, ЖКТ, желчевыводящих путей врач посоветовала ограничить, а лучше не есть вовсе, жареный картофель.

Тем, кто следит за фигурой и весом, следует ограничить картофельное пюре — в это блюдо добавляют молоко и масло, что кратно повышает его калорийность.