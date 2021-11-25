Почему диабетикам опасно есть блюда из картофеля

Наука и технологии
Вчера в 23:35
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Почему диабетикам опасно есть блюда из картофеляЭтот продукт повышает сахар
Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему людям, страдающим диабетом, с повышенным сахаром и склонным к набору веса, нужно ограничить потребление картофеля.
По словам Соломатиной, в запечённом или отварном картофеле повышается гликемический индекс, в результате чего крахмал становится сахаром, что опасно для диабетиков и в целом людям с нарушениями обмена веществ. Людям с проблемами поджелудочной железы, ЖКТ, желчевыводящих путей врач посоветовала ограничить, а лучше не есть вовсе, жареный картофель.
Тем, кто следит за фигурой и весом, следует ограничить картофельное пюре — в это блюдо добавляют молоко и масло, что кратно повышает его калорийность.
Источник: Москва 24